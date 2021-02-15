رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:10 ص
الشيخ طه الفشني
الشيخ طه الفشني
وائل توفيق
طباعة
بدأ الشيخ طه الفشني حياته العملية مطربًا، وكان بوسعه أن يستمر في الغناء لولا النزعة والتربية الدينية التي اكتسبها من دراسته في الأزهر.

وكان لسكنه في حي الحسين أثرًا كبيرًا في تردده على حلقات الإنشاد الديني، إلى أن نبغ وأصبح المؤذن الأول لمسجد الإمام الحسين، كما كان يرتل القرآن الكريم في مسجد السيدة سكينة، واشتهر بقراءته لسورة الكهف يوم الجمعة وكذا إجادته تلاوة وتجويد قصار السور.

وفى عام 1937م، كان الشيخ طه الفشني يحي إحدى الليالي الرمضانية بالإمام الحسين، واستمع إليه بالصدفة سعيد لطفي مدير الإذاعة المصرية في ذلك الوقت، فعرض عليه أن يلتحق بالعمل في الإذاعة، واجتاز كافة الاختبارات بنجاح، وأصبح مقرئًا للإذاعة ومنشدًا للتواشيح الدينية على مدى ثلث قرن، حسبما كشف حفيده في لقاء تلفزيوني.

وتعامل الشيخ طه الفشنى مع كبار الملحنين، حيث لحنوا له العديد من التواشيح الدينية مثل، الشيخ زكريا أحمد والشيخ، ومنح نوط الامتياز في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1990.

و كان الملك فاروق يحرص بشكل دائم على حضور حفلاته، وهذا ما جعل الاختيار يقع عليه لإحياء ليالي شهر رمضان بقصري عابدين ورأس التين، لمدة تسع سنوات كاملة، كما أنه كان القارئ المفضل للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي أهداه طبقًا من الفضة الخالصة بتوقيعه، ومن بعده الرئيس الراحل محمد أنور السادات أيضًا، الذي ربطته به محبة شخصية قديمة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

نائبة تتقدم ببيان عاجل بشأن حوادث الطريق الدائري

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

موريتانيا تخسر من الكاميرون بهدف دون رد فى أمم أفريقيا لشباب كرة القدم

ريال بيتيس يفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

إنتر ميلان ينفرد بصدارة الدورى الإيطالى بفوزه على لاتسيو 3-1

أيام زمان

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر