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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق.. الكاظمى يعلن القبض على «عصابة الموت»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:54 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على «عصابة الموت» التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الكاظمي: «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحًا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدًا لمحاكمة عادلة علنية».

وأضاف: «قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدًا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين، العدالة لن تنام».

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