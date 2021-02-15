العراق.. الكاظمى يعلن القبض على «عصابة الموت»

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على «عصابة الموت» التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الكاظمي: «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحًا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدًا لمحاكمة عادلة علنية».وأضاف: «قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدًا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين، العدالة لن تنام».