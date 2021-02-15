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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات «قسد» تستولى على المطاحن العامة بالحسكة والقامشلى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:53 ص
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
وكالات
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استولت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المطاحن العامة في مدينتي الحسكة والقامشلي ونهبت محتوياتها.

وقالت وكالة "سانا": "وفي سياق ممارساتها الإجرامية في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية أقدمت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على الاستيلاء بالقوة على المطاحن في مدينتي الحسكة والقامشلي ونهبت محتوياتها والسيارات التابعة لها وأجبرت السائقين فيها بالقوة على العمل بإمرتها بعد تهديدهم بالاعتقال والخطف".

ونقلت الوكالة عن عضو المكتب التنفيذي لقطاعي التجارة والاقتصاد في محافظة الحسكة سطام الهويدي قوله إن قوات قسد "استولت على المطاحن العامة (الجزيرة القامشلي الحسكة) ونهبت محتوياتها من الدقيق والنخالة وأكياس التعبئة وسرقت مستودعات المطاحن الثلاث بما تحتويه".

وأضاف الهويدي أن مسلحي "قسد" أقدموا أيضا على الاستيلاء على مرآب فرع السورية للحبوب بالقامشلي وسرقوا السيارات وقطع الغيار والصيانة في المستودعات التابعة للمؤسسة.

وكانت قوات "قسد" قد سيطرت منذ السابع والعشرين من يونيو 2020 على مقر الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة، ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران، والمدينة الرياضية، وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية، ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية، وفرع المرور، ومديرية السجل المدني، والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.

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