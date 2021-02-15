البيت الأبيض يعلن حضور بايدن قمة الدول السبع عن بعد

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع عن بعد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكر البيت الأبيض أن بايدن يخطط للتركيز على الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 في قمة مجموعة الدول السبع الافتراضية يوم الجمعة، مما يشير إلى أن إدارة بايدن ستتبع نهجا مغايرا تجاه الجائحة قياسا بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كما سيتناول الجهود المبذولة لإعادة بناء اقتصادات العالم.وتعهدت إدارة بايدن بالانضمام إلى جهود منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات، كما تعهدت بتطعيم 100 مليون أمريكي في غضون المائة يوم الأولى من تولي الرئيس منصبه.وستركز مناقشات القمة على التعافي الاقتصادي من الوباء، الذي أسفر عن زيادة نسبة البطالة في الولايات المتحدة ودول المجموعة، بالإضافة إلى الموقف الاقتصادي لمجموعة السبع تجاه الصين.وسيكون اجتماع الجمعة أول اجتماع لمجموعة السبع في ولاية بايدن، وأول اجتماع للحلفاء منذ أبريل 2020.