اصطدام 16 سيارة فى رالى دايتون

اصطدمت سيارة السائق المحترف أريك الميرولا بسيارة أليكس بومان في سباق "دايتون" لسيارات السباق، وحاول الأخير تجنب الانزلاق، ولكن الأمر انتهى بحادث جماعي لحوالي 16 سيارة.وشارك في الحادث الجماعي كل من مارتن تروكس واريك جونير وريان بلاني وويليام براون وريان نيومان وكيرت بوش، وغيرهم من مشاهير عالم سباق السيارات في الولايات المتحدة.وبعد الحادث، توقف السباق بسبب البرق، واضطر المشجعون إلى البحث عن ملجأ، مما زاد من "دراما" السباق الأمريكي العظيم.ولم يتعرض أي من السائقين لأذى، وواصل المشاركون في السباق جولة الفئة 14.