أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

بداية أنت روائي ولك خمس روايات.. كيف بدأت فكرة دار إبهار؟



نشرت للعديد من الأدباء.. من هم الأدباء الذين تنوي استقطابهم في المستقبل؟



أقمت 6 مكتبات هل هناك فروع أخرى قادمة؟



كيف ترى حال النشر والتوزيع هذه الأيام؟



اتجهت للترجمة أيضًا.. هل هناك مشاريع جديدة في الترجمة؟



أقمت معرضًا للكتب خاص بدار النشر.. هل كان هذا تفكيرا بديلا لتأجيل معرض الكتاب؟



ما هي الخطوات التي تتخذها لتعويض خسارات التوزيع في ظل جائحة كورونا؟



أنشأ الروائي أحمد هشام دار إبهار للنشر والتوزيع، وقام في فترة قصيرة بعمل 6 أفرع لمكتبات، كما استقطب كبار الكتاب للنشر وأيضًا مشاهير السوشيال ميديا، وقام مؤخرًا بعمل معرض في جميع المكتبات، وأكثر من 60 حفل توقيع.التقت "الدستور" بالروائي أحمد هشام في حوار حول الدار وأفرع المكتبات وخطط النشر ورؤيته حول معرض الكتاب والبدائل المتاحة لتعويض خسارة دور النشر، وإلى نص الحوار:أنا أحمد هشام كاتب روائي في اللون الأدبي النفسي الاجتماعي والرومانسي، وصانع محتوى لكثير من المشاهير، صدرت لي 5 روايات في المجال الأدبي وهى، "سيمفونية الميلاد الجديد" صدرت 2016، و"وصال" 2017، و"بائع الحظ" 2018، و"واشتعل القلب حزنا" 2020، و"لا تحرسهم الملائكة" سوف تصدر قريبا 2021 عن دار إبهار للنشر والتوزيع.أما فكرة إبهار عندي فبدأت منذ سنين طويلة ولأني في الأصل روائي فكنت أشعر بالكاتب وأعرف احتياجاته ومتطلباته والمشاكل التي تدور في الكواليس بين الكتاب ودور النشر، ولكن طوال هذه الفترة قمت بعمل دراسة وخطة لظهور دار إبهار لكي نكون جاهزين وقادرين فعلا على مواجهة التحديات، وأيضًا لكي نقوم بعمل الموازنة في أن يكون لدينا كتاب كبار ومشاهير أيضًا، وفي نفس الوقت نتبنى المواهب الشابة المبدعة، والذين يتم رفضهم في دور النشر بدون أسباب، ومن هنا جاءت الفكرة، أن من حق الكاتب الشاب أن يجاور كاتب كبير على نفس الرف ويوزع كتابه في كثير من المكتبات.في "إبهار" لدينا أقلام عظيمة مثل الدكتور نبيل فاروق والأستاذ شريف شوقي صاحب رائعة المكتب رقم 19، وكثير من الأقلام الشابة الناضجة التي لها سابقة أعمال تحترم، أمثال أحمد ناصر وأحمد الكراني، ومحمود جمال ومحمد عزب وكامل قضيب وإيهاب بديوي وحمادة الكاشف وغيرهم، بالإضافة للشباب الناشئ المبدع الذي نشر معنا باكورة أعماله ويتم انتقاؤه بعناية، والخطة القادمة للنشر ستشمل أسماء كبيرة لامعة في مجال الرواية وستكون هناك مفاجآت كبيرة، بالإضافة لتعاقدنا مع مجموعة من مشاهير السوشيال في مجال الأدب المقالي والشعر مثل أميرة البيلي ومحمد هشام ومي حلمي ومي جمال وغيرهم.في "إبهار" فكرنا إننا لابد أن يكون لدينا منافذ بيع خاصة بنا تساعد على انتشار كتابنا وأيضًا عملية إثراء الحياة الأدبية عموما في عرض كافة إصدارات دور النشر الأخرى، ومن هنا جاءت الفكرة، لماذا لا نقوم بعمل سلسلة بوك ستور خاصة بإبهار، وبدأناها فعلا واهتممنا بخط الصعيد، وأصبح لدينا فرعان في المنيا وسوهاج ولنا في القاهرة والإسكندرية وشبين الكوم وطنطا وقريبا هناك فروع في القاهرة وفرع بأسيوط والمنصورة، وهدفنا أن نغطي مصر كلها، كما أن هناك فكرة نعمل عليها وسنبدأها بالقاهرة والإسكندرية وهي أن يكون لنا منفذ للقراءة في الكافيهات المشهورة، لقراءة إصداراتنا فقط دون البيع بداخل هذه الأماكن بهدف توسيع دائرة الانتشار والتشجيع على القراءة داخل أماكن التسلية.النشر في مصر يمر بمرحلة فارقة، ظهر على الساحة الكثير من دور النشر، منهم من يريد إثبات نفسه بتقديم منتج إبداعي وخدمة جيدة ومنهم من يحاول التربح ولم مبالغ طائلة دون النظر لجودة المنتج وهو السبب في ظهور أعمال أدبية لا ترقى للمستوى، والنوع الثاني خطير جدا، لأنه يستغل أحلام الشباب ويعرقل مسيرة الدور التي تعمل بجدية، ولأننا في مجال نرفض فيه الوصاية على الأدب فليس أمامنا إلا التوعية ضد عمليات النصب وتسطيح المنتج الأدبي وتحويله لمجرد سلعة بدون تقييم للمحتوى ولا لعملية الفلترة المطلوبة.الترجمة مهمة جدا في المجال الأدبي.. الوسيط بين الحضارات والثقافات وبين بعضها البعض.. واكتساب خبرات سبقنا إليها الغرب في مجال الرواية والقصة تحديدا.. لذلك اتجهنا للترجمات بقوة، الترجمة التي تكون مأخوذة من روح النص وليس الترجمة الحرفية التي تفسد المعنى وتسطحه، وهذه آفة بعض المترجمين الذين حولوا الترجمة لبرامج إلكترونية حرفية وليس عمل إبداعي لا يقل أهمية عن النص الأصلي، ومن أهم الترجمات التي سنطرحها في الفترة المقبلة ترجمة لخورخي بوكاي الكاتب الأرجنتيني المرشح لنوبل لكتابه "دعني أحكي لك" الذي باع 3 مليون نسخة وهو كتاب حصري لدار إبهار وغيره من الترجمات التي ستكون مفاجأةحين تم تأجيل معرض الكتاب كانت لدينا خطط بديلة، ولأننا دار نشر تعي المسئولية الملقاة على عاتقها وأنها جسر ثقة بين الكتاب والقارئ وأننا لسنا مجرد مطبعة فمن هنا قررنا أن ننفرد بمعرض خاص بنا في كل فروعنا وهذا سهل علينا لأننا وضعنا البذرة منذ بداية التخطيط وجاء الوقت الذي حصدنا في الثمرة، والحمد لله نجح المعرض وزارنا أكثر من 3000 قارئ وقمنا بعمل أكثر من 60 حفل توقيع وحقيقي فوجئنا بتفاعل القراء والحضور وكأنهم كانوا متعطشين للقراءة وللكتب وهو الدور الحقيقي لدار النشر والتي يجب أن يكون لديها خطط بديلة لمواجهة اي طوارئ.النشر الإلكتروني وتوصيل الكتاب الورقي إلى باب البيت أثبت نجاحه جدا، لذلك تعاقدنا مع العبيكان وجرير وفودافون وجمالون وأمازون وابتداء من 6 مارس سنقوم بعمل حملة معرضك في بيتك وهو معرض إلكتروني لتوصيل الكتاب الورقي إلى باب البيت على مستوى مصر وعلى موقع إبهار الرسمي رغبة منا في تعويض القارئ عن النزول وخوفه من التجمعات والزحام وله حق في هذا.