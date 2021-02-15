كوسوفو.. المعارضة تتجه للفوز بالانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية استنادا إلى إحصاء جزئي للأصوات، أن حزب "فيتيفيندوسي" اليساري المعارض يتجه للفوز بالانتخابات البرلمانية في كوسوفو، بحصوله على 46.8 في المئة من الأصوات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أظهرت نتائج مفوضية الانتخابات الرسمية بعد فرز 30 في المئة من الأصوات، أنه من المتوقع أن يحل حزب "رابطة كوسوفو الديمقراطية" المعارض ثانيا بحصوله على 18.7 في المئة من الأصوات.