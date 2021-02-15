صربيا بصدد إنتاج 20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تخطط لإنتاج حوالي 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "ستستمر المعركة ضد فيروس كورونا 3 إلى 5 سنوات أخرى، ومهمتنا هي جعل أقل عدد ممكن من الناس يفقدون حياتهم. علينا أن نعد البنية التحتية والأساسية والاستراتيجية لإنتاج اللقاح".وأضاف: "بعد الانتهاء من الإعداد، ستكون صربيا قادرة على إنتاج حوالي 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي".وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي طلبت صربيا أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح من دول مختلفة، لكنها لم تتلق سوى حوالي مليوني جرعة".وأعلن وزير الابتكار والتنمية التكنولوجية الصربي نيناد بوبوفيتش الخميس الماضي، أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" الروسي في بلاده بدءا بالتعبئة، ووصولا إلى دورة إنتاج كاملة.