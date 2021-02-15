استخراج طفل من أسفل انقاض منزل روض الفرج ونقله إلى المستشفى

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج طفل مصاب من أسفل عقار روض الفرج المنهار، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له.ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بلوادر وأوناش لرفع ركام المنزل.ويبحث رجال الحماية المدنية عن سيدة مفقودة أسفل ركام العقار، بعد تم استخراج جثة زوجها ونقلت إلى المستشفى.كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.