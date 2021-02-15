استخراج طفل من أسفل انقاض منزل روض الفرج ونقله إلى المستشفى

استخراج طفل من أسفل انقاض منزل روض الفرج ونقله إلى المستشفى
الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:55 ص
هدير مصطفيطباعة
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج طفل مصاب من أسفل عقار روض الفرج المنهار، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له.
ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بلوادر وأوناش لرفع ركام المنزل.
ويبحث رجال الحماية المدنية عن سيدة مفقودة أسفل ركام العقار، بعد تم استخراج جثة زوجها ونقلت إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.
ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بلوادر وأوناش لرفع ركام المنزل.
ويبحث رجال الحماية المدنية عن سيدة مفقودة أسفل ركام العقار، بعد تم استخراج جثة زوجها ونقلت إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.