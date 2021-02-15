العثور على جثة ربة منزل بالحوامدية والتحرى حول تورط زوجها

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها بالحوامدية وصحة تورط زوجها في قتلها من عدمه.وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا من أهالي مدينة الحوامدية بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، وانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، واستمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا إلى تورط زوجها، سائق، في قتلها.وشكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة.