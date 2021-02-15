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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة طفل صدمته دراجة بخارية وفرت هاربة بالسنبلاوين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:06 ص
إصابة طفل
إصابة طفل
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب طفل باصابات خطيرة إثر اصطدام دراجة بخارية مجهولة له، وفرت هاربة أثناء اللهو أمام منزله ببندر السنبلاوين بالدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنيلاوين العام بوصول الطفل إيهاب مجدي محمد طلبة، 12 عامًا ومقيم طرف أسرته ببندر السنبلاوين مصابا اشتباه ما بعد الإرتجاج (إدعاء حادث طريق) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده "مجدي" 38 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال عبور نجله الطريق أمام منزله اصطدمت به دراجة نارية مجهولة (فر بها قائدها هاربا) مما أدى إلى حدوث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3329 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين وجاري استكمال الفحص وتحديد الدراجة النارية وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة.

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