إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية هواجسها وملاحظاتها

أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهواجسها حيال الالتزام بمبدأ سرية المعلومات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال إن "الالتزام بعدم تسريب المعلومات السرية طرح قبل فترة كأحد المبادئ الأساسية للوكالة الدولية، لكن بالرغم من القوانين السائدة في هذا الخصوص، فقد شكل تسريب أو الحصول غير القانوني على هذه المعلومات، طيلة العقدين الأخيرين تحديا أساسيا في مجال العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".وأضاف: "رغم تورط وسائل إعلام بعض الدول في تسريب المعلومات السرية، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال مبدا الحفاظ على هذه المعلومات".وتابع: "تسريب هذه المعلومات السرية ستؤدي الى أضرار تجارية وتكنولوجية وصناعية وتهديدات أمنية بالنسبة لإيران".وشدد على أن "إيران اقترحت في رسالتها أيضا 13 آلية لمعالجة التحديات ذات الصلة بمبدأ الحفاظ على المعلومات السرية".