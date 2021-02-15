أثناء الوضوء.. مصرع عامل غرقًا فى مياه «البحر الصغير» بالدقهلية

لقى عامل تريكو مصرعه غرقا فى مياه البحر الصغير أمام قرية الريدانية التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث انزلقت قدماه وسقط فى المياه أثناء الوضوء.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة "البحر الصغير" المارة أمام قرية الريدائية دائرة مركز المنصورة.وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثة، وبالفحص ومناظرتها تبين أنها للمدعو عبدالهادى أحمد محمد الحديدى، 42 عاما، عامل تريكو، ومقيم بقرية سلامون القماش، دائرة المركز، ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وعثر معه على مبلغ مالى 80 جنيهًا، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.وبسؤال شقيقه ياسر 50 عامًا، عامل تريكو، ومقيم بذات القرية، أفاد بأن شقيقه معتاد ممارسة رياضة المشى على طريق (المنصورة دكرئس) الموازى للترعة المشار إليها، كما يعتاد الاغتسال والوضوء من الترعة المشار إليها، ورجح انزلاق قدماه أثناء اغتساله وسقوطه بها، ولعدم إيجادته السباحة توفى غرقا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته أو يشتبه فيها جنائيا.وبسؤال زوجته عبير إبراهيم يونس، 37 عامًا ربة منزل، ومقيمة بذات القرية أيدت ذات المضمون، وأضافت بخروج زوجها من المنزل عقب صلاة فجراليوم وأخبرها باعتزامه الخروج لممارسة رياضة المشي.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه لا توجد ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1688-2021 إدارى مركز شرطة المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.