«حب من طرف واحد».. كشف حقيقة انتحار طبيب بالدقهلية

كشفت مباحث الدقهلية لغز انتحار طبيب شاب بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا عقب إلقائه بوكيه ورد في المياه ثم قفز وراءه، حيث تبين أنه يعاني من إضطراب نفسي مما دفعه يعيش قصة حب وهمية في خياله مع فتاة من بنات أفكاره، واعتقد خيانتها في عيد الحب فقرر الانتحار.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بقيام شاب إلقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا عقب قيامه بإلقاء بوكيه ورد كان بحوزته في المياه وإلقاء نفسه في المياه وراءه.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة تمكنت قوات انتشال جثة الشاب، وبالفحص تبين أن الشخص يدعى «أحمد. م. ر» 30 عامًا، طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية، ومقيم قرية التمد الحجر، التابعة لمركز السنبلاوين.وأكد شهود عيان أن الشاب وقف على كوبري طلخا وكان بيده بوكيه ورد وظل يبكي فترة قصيرة ثم ألقى بوكيه الورد في المياه وصعد على حديد الكوبري وألقى بنفسه دون أن يقول كلمة واحدة، وحاول عدد من الشباب انقاذه لكن التيار سحبه وغرق.كما تم العثور على هاتفه المحمول، وتم الاتصال بأسرته، واستدعاء أشقائه، وبالفحص تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي وجداني وتنتابه حالات تهيئات وقضى فترات متقطعه بمستشفى الصحة النفسية، وأشاروا إلى تركه المنزل منذ شهرين وانتقل للإقامة بالمستشفى بعدما ظل يردد أنه ارتبط بعلاقة عاطفية بإحدى الفتيات، وتبين أنها من نسج خياله.وبسؤال طبيبه المعالج أكد أن الشاب يعاني من إضطراب نفسي وجداني ثنائي القضب، وتنتابه نوبات هوس واكتئاب، وأنه يهيئ لنفسه علاقه عاطفية مع إحدى الفتيات من بنات أفكاره، وظل يردد أحاديث ومواقف بينهما من نسج خياله وتهيؤاته ورجح أنه حضر للمنصورة للقاء حبيبته الوهمية، وعندما لما يجدها صور له خياله خيانتها له فأقدم على الانتحار، مؤكدًا إصابة مريض الاضراب النفسي الوجداني ثنائي القطب بنوبات اكتئاب حادة قد تدفع للانتحار.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالوقعه، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن.