التلفزيون السعودى: التحالف دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن التلفزيون السعودي أن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية باتجاه المملكة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" أشار التحالف في بيان له إلى "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".وأضاف: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".وتابع: "سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".