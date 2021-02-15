رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التلفزيون السعودى: التحالف دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:08 ص
اللتحالف العربي
اللتحالف العربي
وكالات
طباعة
أعلن التلفزيون السعودي أن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية باتجاه المملكة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" أشار التحالف في بيان له إلى "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وتابع: "سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

موضوعات متعلقة

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي برفع الحظر عن أمواله بالبنوك

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

إنتر ميلان ينفرد بصدارة الدورى الإيطالى بفوزه على لاتسيو 3-1

فولهام يفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

ملعب الأهلى بالسلام يستضيف مواجهة الواداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى

منتخب مصر لكرة السلة يفوز على رواندا وديا بنتيجة 84ـ49

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر

الأربعاء.. آية أشرف تناقش «الفخ» بالنيل الثقافية

الروائى اليمنى الغربى عمران: الحب فى وطنى شريد