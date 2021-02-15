وزير الخارجية الإيرانى يغيب عن اجتماع لجنة الأمن القومى فى البرلمان

تغيب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أمس الأحد بسبب وعكة صحية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان من المقرر أن يقدم فيها إفادة حول آخر تطورات الملف النووي وعودة واشنطن إلى الاتفاق.وقال أبوالفضل عموئي المتحدث باسم اللجنة، إن ظريف لم يحضر الاجتماع بسبب وعكة صحية من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.وأضاف عموئي أنه كان من المقرر أن يقدم ظريف إفادة حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحليل ودراسة أداء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن العودة إلى الاتفاق.وصرح المتحدث باسم اللجنة بأنه بسبب تغيب ظريف عن الاجتماع بحث أعضاء اللجنة القضايا الداخلية والدولية.