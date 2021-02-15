رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الإيرانى يغيب عن اجتماع لجنة الأمن القومى فى البرلمان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:02 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
طباعة
تغيب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أمس الأحد بسبب وعكة صحية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان من المقرر أن يقدم فيها إفادة حول آخر تطورات الملف النووي وعودة واشنطن إلى الاتفاق.

وقال أبوالفضل عموئي المتحدث باسم اللجنة، إن ظريف لم يحضر الاجتماع بسبب وعكة صحية من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف عموئي أنه كان من المقرر أن يقدم ظريف إفادة حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحليل ودراسة أداء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن العودة إلى الاتفاق.

وصرح المتحدث باسم اللجنة بأنه بسبب تغيب ظريف عن الاجتماع بحث أعضاء اللجنة القضايا الداخلية والدولية.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تطالب أولياء الأمور بالهدوء: قرارات اليوم ستكون مرضية للجميع

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي برفع الحظر عن أمواله بالبنوك

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

ريال بيتيس يفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

إنتر ميلان ينفرد بصدارة الدورى الإيطالى بفوزه على لاتسيو 3-1

فولهام يفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

ملعب الأهلى بالسلام يستضيف مواجهة الواداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر

الأربعاء.. آية أشرف تناقش «الفخ» بالنيل الثقافية