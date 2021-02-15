فرنسا تسجل 16546 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 167 وفاة و16546 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 81814، فيما إجمالي عدد الإصابات 3465163.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في البلاد بلغ 2254688، فيما عدد المتلقين للجرعة الثانية 647173.