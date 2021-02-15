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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:50 ص
جمال حسان
جمال حسان
نضال ممدوح
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تحدثت الكاتبة جمال حسان عن مفهوم الحب لديها ومدى تأثيره في إبداعها وأعمالها الأدبية، مشيرة إلى أن "الحب احتياج نفسى ساكن فينا لأنه طاقة من نورالخالق تحفظنا فى درجة ما من الاتزان فنغوص فى بحر الحياة ونتحمل لطمة الموج من حين لآخر، ونصعد مع الموجة حتى برالأمان، وهو ضرورى كلقاح يدعم جهازنا المناعى بالطاقة الإيجابية ويحفزه للتصدى لمشاق الخروج من رحم الأم إلى أرض الله الواسعة".

منذ شهوره الأولى يتعلم الوليد أن يبتسم ويضحك لكل من يعطيه نظرة واهتمام فيبتسم أكثر ثم يضحك ويلاغى بكلمات ويبنى علاقاته مع العالم الخارجى عبرذلك العطاء الحسى المعنوى المتبادل.

وتابعت موضحة، في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "فى مرحلة النضوج الجسدى تلعب الهرمونات دورًا محوريًا فى إثارة الغرائز فى الإنسان وتختلط الأمور قليلا، حيث تتلازم العواطف والغرائز ويؤدى إحداهما للآخر والمحصلة تؤدى إلى سلوك معين".

يمكن التفرقة بينهما بأن العاطفة تثيرها أمور فى المحيط الخارجى٬ بينما الغرائز تثار داخل الكائن الإنسان والتفاعل يؤدى إلى سلوك معين لإشباع غريزة أو احتياج ما، وحين يأتى وصف المشاعر فى الإنسان فلا يتشابه إنسان مع آخر، هناك من يغوص من رأسه إلى أخمص قدميه فى قصة رومانسية ينفصل فيها عن كل ماحوله من واقع فيرى الحياة، وهناك دراما العشق المستحيل كما تحكى سير المحبين الخالدين فى الأساطير والروايات والمسرحيات والأفلام.

وتساءلت "حسان": "هل العيون نافذة الروح تفشى مايدورفى القلوب؟ كثيرا ما نفهم عاطفة الآخر من نظرة عينيه ونبرة صوته واختياره للكلمات ودرجة انفعاله والطريقة التى يتحدث بها وبقية تعبيرات الوجه والجسد، وهل يتحكم الإنسان فى عواطفه؟".

فى بعض الأحيان تتعقد الخيوط لوجود عوامل أخرى غير محسوبة أو مدركة مثل نفاذ الطاقة وضعف البطارية الشخصية نتيجة لضغوط الواقع والأزمات الطارئة ويستجيب لها الفرد بالطريقة التى تتوافق مع ما تعلمه فى حياته، قد يحاول البعض أن يسد اجتياجه بتناول مزيد من الطعام أو الشراب أو الكحول أو المخدرات أو الجنس أو سرقة الطاقة من الآخرين بالتهافت على من يبدو مالكا لمصدر قوة كالمال والجاه والسلطان.

ولأن الحب طاقة نورانية يبحث عنها كل منا بمفرده بطريقته تحصنا لتغير الأحوال فإن قوى العالم الحديث تتسابق لامتلاك كل أنواع الطاقة المتاحة فى الكون فى سياق الحرب أو الردع أو السيطرة.

وحول غياب الحب وإن كان سببا من أسباب فساد العالم الكراهية والحروب، أضافت: "خلقنا الله من نفس واحدة وربما غياب ذلك الفهم على المستوى الفردى والجماعى يؤدى للمشاعرالسلبية وافتقاد الأمان والتفاوت غير العقلانى بين حصص الأفراد والشعوب فى مقدرات الحياة يدعم الصدام والكراهية والحروب رغم الثروات المتاحة والقدرات الجلية من إكتشافات وتقنيات تلبى احتياجات البشر كافة، وحيث يبدأ كل شيء وينتهى بالإنسان فانتباه البعض منا لما يعطيه ويبذله للآخرين حوله يمثل طاقة ذاتية ودرجة من التسامى تفسح المجال للفرح والبهجة والنجاة من براثن المعاناة.

ولأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع كانعكاسه عابرة مارقة كالبرق لوجه الحياة الفاتن يستلهمه المبدعون بكثير من التشويق والإثارة عن نزق المحبين وتقلباتهم. ونفرح لفرح العشاق ونحزن لوجعهم ونغيب فى حكاياتهم ثم نعود لنبحث عن الحب لأننا نؤمن أنه بيننا وسيسود يوما رغم كل شيء.

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