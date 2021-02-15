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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:38 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، العرض المسرحي «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد، وذلك على مسرح أوبرا ملك، بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان سامح مجاهد مدير الفرفة.

وأكدت «عبد الدايم»، أن عرض «جنة هنا» نجح في تناول عدد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، وألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعي الجمعي، مشيدة بالمستوي الفني للعرض ووجهت بمد لياليه إلى جانب تنظيم جولة له بالمحافظات تبدأ ببورسعيد وكفر الشيخ ودمنهور.

وأضافت أن خطط إنتاج العروض بمسرح الدولة تشمل مسارًا لتقديم أعمال تنويرية تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب وتعمل على توعية الأفراد وتطوير الإدراك.

من جانبها أثنت الدكتورة مايا مرسي، على فكرة العرض ومناقشته للعديد من قضايا المرأة المعاصرة التي يرصدها المجلس القومى للمرأة، مشيدة بأبطال العرض وأدائهم المتميز.

يذكر أن عرض «جنة هنا» يتناول العديد من القضايا التي تواجه الأسرة المصرية في الوقت الراهن، منها غياب الأب ومكانة المرأة بالمجتمع، ختان الإناث، التحرش، تأخر سن الإنجاب والعنوسة وغيرها، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، الفنان القدير أحمد الشريف، تأليف صفاء البيلي، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان احمد الناصر، دراما الحركية حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، وإخراج محمد صابر.

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