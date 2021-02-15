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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:37 ص
والله تستاهل يا قلبى
والله تستاهل يا قلبى
نضال ممدوح
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تستضيف سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم الإثنين، لقاءً جديدًا من لقاءات نادي سينما المرأة، حيث يعرض في هذه الأمسية الفيلم القصير "والله تستاهل يا قلبي".

الفيلم إنتاج 2020، ومن إخراج وسيناريو وتصوير لمياء إدريس، شارك في التصوير أحمد خلف، مونتاج ميشيل أبو زخم، وكان الفيلم قد فاز بجائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية العام الماضي.

وتدور أحداث الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، وتجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات مع عدد من النساء يمثلن آراء وطبقات اجتماعية مختلفة، في رحله بالسيارة تستغرق 30 دقيقة تقريبا هي مدة الفيلم.

يعقب عرض الفيلم ندوة يتحدث فيها الناقد الأمير أباظة٬ رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، ويديرها كل من الناقدة شاهندة محمد على، والناقد إسلام أحمد على لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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