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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. آية أشرف تناقش «الفخ» بالنيل الثقافية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:36 ص
آية أشرف
آية أشرف
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور المترجمة أية أشرف دخانة، حول ترجمتها لرواية "الفخ" للكاتبة الأيسلندية ليليا سيجور ادوتير، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام السادسة إلا الربع مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.

رواية "الفخ" لـ "ليليا سيجور ادوتير" وترجمة آية أشرف دخانة، صدرت حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع "رواية"، وتعد "الفخ" أول رواية في سلسلة الجرائم الخاصة بالكاتبة "ليليا سيجورادوتير.

ومما جاء على غلاف الرواية: أحيانًا قد يضطرك للخروج من الفخ، الذي تجد نفسك وقعت فيه رغمًا عنك، اللجوء إلى فعل أشياء طالما كنت تراها غير مناسبة. هذا بالضبط ما حدث مع "سونيا" التي انفصلت عن زوجها وتريد أن تفعل أي شيء حتى تحصل على حضانة ابنها وتستطيع العيش معه في أمان، حتى وإن اضطرت لتهريب الكوكايين وتقمص شخصية سيدة الأعمال كي لا تثير الشكوك حولها. لكن هل تفشل خططها الذكية تلك أمام ضابط الجمارك المحنك؟ وهل ستحصل على ما تريده وتخرج من الفخ وتعيش مع ابنها في أمان؟.

جدير بالإشارة إلى أن الكاتبة "ليليا سيجورادوتير" كاتبة أيسلندية، ولدت عام 1972، اشتهرت بكتابة قصص الجرائم والمسرحيات والسيناريوهات. بدأت حياتها المهنية في الكتابة عام 2008. وصدر كتابها الأول "خطوات" ضمن كتب الجرائم عام 2009. ثم اهتمت بكتابات المسرح. وفازت بجائزة المسرح الأيسلندي لأفضل مسرحية عام 2014. وفي عام 2015، بدأت في كتابة سلسلة من كتب جرائم جديدة، وهذا أول كتاب لها في السلسلة المكونة من ثلاث روايات جريمة وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتُرجمت إلى لغات عديدة.

ووفقًا لجريدة "لوطون" السويسرية، فإن الرواية الثالثة من هذه السلسلة كانت ضمن أفضل ثلاثين رواية جريمة أوروبية خلال الأربعين عام الماضيين. كما حصلت أيضًا على جائزة "رواية الجريمة الآيسلندية". وتم ترشيحها لجائزة "المفتاح الزجاجي الأدبية" لأفضل رواية جريمة اسكندنافية.

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