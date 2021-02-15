«نفسى حد يدينى أمل».. شاب من ذوى الهمم بالغربية يطالب بتوفير كشك

مأساة حقيقية يعيشها شاب من ذوي الإعاقة داخل مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لعدم القدرة على توفير فرصة عمل له، بالرغم من وعود المسئولين بمديرية القوى العاملة.التقت "الدستور" بـ سيف خالد أبو الخير، 21 عامًا، والذى قال: "ولدت بإعاقة منذ ميلادي، حيث أعاني من شلل أطفال تسبب في عدم قدرتي على الحركة بشكل طبيعي، ووالدي كان عاملًا بمخزن أنابيب ومع كبر سنه أصبح لا يستطيع العمل وليس له دخل".وأضاف: "عاني والدي كثيرا في تربيتي وعلاجي وذلك لسنوات طويلة، عندى 5 أخوة ولد و4 بنات ونفسى حد يحس بي ويقف جنبي ويديني أمل إن لسة البلد فيها حد ممكن يقف جنب ذوي الاحتياجات الخاصة ويعملي كشك في أى مكان يبقى مصدر دخل يساعدني أوفر الأكل والشرب منه".وناشد الشاب الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ووكيل وزارة التضامن، بمنحه كشك في أي منطقة ليستطيع العمل فيه ويبقى مصدر دخل لمساعدته على المعيشة.