مصرع سمكرى وإصابة 2 آخرين فى حادث بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين في حادث على طريق بني عبيد - ميت فارس في محافظة الدقهلية.وتلقى مركز شرطة بني عبيد بلاغا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم أسفر عن مصابين اثنين ومتوفٍ، على الطريق الفرعي بني عبيد - ميت فارس أمام قرية ميت فارس دائرة المركز، وبانتقال الضباط وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة بيك أب قيادة صبحي.س.س (29 سنة)، ودراجة نارية يقودها أمين.م.أ (28 سنة)، سمكري سيارات.وأسفر الحادث الذي تسبب فيه التخطي الخاطئ للدراجة النارية، عن مصرع قائدها، وإصابة مرافقه إصلاح.ص.أ (29 سنة)، سمكري سيارات، ومرافق قائد السيارة أحمد.ع.م. (36 سنة).تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 689 جنح مركز بني عبيد، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.