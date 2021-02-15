ريال بيتيس يفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

فاز فريق ريال بيتيس على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب لاسيراميكا في إطار الجولةالـ23 بالدوري الإسباني لكرة القدم.سجل هدفي بيتيس كل من نبيل فقير في الدقيقة 45، وإيميرسون أباريسيدو في الدقيقة 52، بينما أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.الفوز هو العاشر لريال بيتيس هذا الموسم ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، بينما تعرض فياريال للخسارة الثالثة له هذا الموسم بالليجا ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس.