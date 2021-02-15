الاستماع لأقوال الشهود بعد انهيار طابقين لمنزل بروض الفرج

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل من طابقين بشارع خورشيد بمنطقة روض الفرج.كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.