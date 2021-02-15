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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستماع لأقوال الشهود بعد انهيار طابقين لمنزل بروض الفرج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:29 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
هدير مصطفي
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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل من طابقين بشارع خورشيد بمنطقة روض الفرج.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام المنزل.

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