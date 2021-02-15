«ألقى بوكيه ورد وقفز».. تفاصيل انتحار طبيب من أعلى كوبرى طلخا بالدقهلية

أقدم طبيب على التخلص من حياته بالفقز في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، عقب إلقاءه بوكيه ورد في المياه ثم قفز وراءه ليلقى حتفه.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بقيام شخص بالانتحار بالقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا.وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تمكنوا من انتشال الجثمان، وتبين أنه طبيب بشري يدعى «أحمد م. ر.ح» 31 عامًا، ومقيم قرية التمد التابعة لمركز السنبلاوين، ويعمل طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزي.وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المنتحر قام بالقاء بوكيه ورد في مياه النيل ثم قفز وراءه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.