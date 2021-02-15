إنتر ميلان ينفرد بصدارة الدورى الإيطالى بفوزه على لاتسيو 3-1

انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي من غريمه ميلان، بعد فوزه على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب جيوز يبي مياتزا، في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل ثلاثية إنتر كل من روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 45، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64، بينما أحرز جونزالو إسكالانتي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 61.وانفرد إنتر بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة عن غريمه ميلان، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة بالمركز السادس.