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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الروائى اليمنى الغربى عمران: الحب فى وطنى شريد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:27 ص
الغربي عمران
الغربي عمران
نضال ممدوح
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تحدث الكاتب اليمني الغربي عمران حول مفهوم الحب بالمعني الشامل وما يعنيه له ككاتب روائي٬ وكيف تناولته الحضارة اليمنية القديمة٬ وهل نفتقد الحب أو غاب معناه فساد العالم الكراهية والحروب وسفك الدماء.

وقال "عمران"، فى تصريحات لـ"الدستور"، "عيد الحرب أم عيد الحب، الحرب هنا نعايشها ولم يعد غريبا فهو منا٬ أما الحب فيسكن في أعماقنا مرتعشا من هول الحرب وأعماله".

وتابع: "الحب في حضارة الجزيرة العربية تجلى أكثر ما تجلى في الشعر وتلك القصص المبهرة سواء قبل الإسلام أو بعده، لكنه حب محارب فالعشق يروى مكابدة٬ ويروى تجريم ومطاردة، والحب لا أحد يحتفي به خاصة حب الأنثى للرجل أو العكس فقد لصق بالعيب والخسة".

وأشار إلى أن هذا الحب "لصق بالفسوق منذ 1400 سنة لكن المحبين يحتفون به سرا في غرف مغلقة٬ ويتركون للعصافير والضوء وخرير مياه السواقي أن يجاهر بالحب وأن يعبر عن الجمال، ولذلك تأتي أعمالنا الروائية دعما لهذا المشرد المنبوذ في ربوعنا، تأتي لإعلاء من قيمه من خلال شخصياتها وما تعانيه من جور المجتمع، فعليك هنا أن تعيش الحب متسترا وأن تظهر إدانتك له تقية، الحب في وطني شريد".

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