المغرب: الصحة تنفى وفاة مسنَين بلقاح كورونا

نفت مديرية الصحة بمدينة فاس المغربية الخبر الذي تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة شخصين مسنين بالمدينة إثر تطعيمهما باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأكدت مديرية الصحة -في بيان - أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، مشيرة إلى أن المستفيدين من اللقاح على اختلاف فئاتهم يتمتعون بصحة جيدة، وأن المسؤلين عن نظام المتابعة اللقاحية يتابعون عملية التلقيح، ولم تُسجل أي أعراض مقلقة باستثناء بعض الأعراض الجانبية الطفيفة كالإحمرار أو الطفح الجلدي أو حمى خفيفة.وأوضحت مديرية الصحة أنه على غرار جميع الأدوية والمنتجات الصحية، يمكن أن يسبب اللقاح المضاد لفيروس كورونا آثارًا جانبية خفيفة لدى بعض الأشخاص، وشجبت المديرية مثل هذه التصرفات، وحذرت من كل ما من شأنه أن يعيق الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة جائحة "كوفيد-19".