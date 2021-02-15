رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: الصحة تنفى وفاة مسنَين بلقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:46 ص
مديرية الصحة بالمغرب
مديرية الصحة بالمغرب
أ ش أ
طباعة
نفت مديرية الصحة بمدينة فاس المغربية الخبر الذي تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة شخصين مسنين بالمدينة إثر تطعيمهما باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت مديرية الصحة -في بيان - أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، مشيرة إلى أن المستفيدين من اللقاح على اختلاف فئاتهم يتمتعون بصحة جيدة، وأن المسؤلين عن نظام المتابعة اللقاحية يتابعون عملية التلقيح، ولم تُسجل أي أعراض مقلقة باستثناء بعض الأعراض الجانبية الطفيفة كالإحمرار أو الطفح الجلدي أو حمى خفيفة.

وأوضحت مديرية الصحة أنه على غرار جميع الأدوية والمنتجات الصحية، يمكن أن يسبب اللقاح المضاد لفيروس كورونا آثارًا جانبية خفيفة لدى بعض الأشخاص، وشجبت المديرية مثل هذه التصرفات، وحذرت من كل ما من شأنه أن يعيق الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة جائحة "كوفيد-19".

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 14-2-2021 فى الأسواق

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

موريتانيا تخسر من الكاميرون بهدف دون رد فى أمم أفريقيا لشباب كرة القدم

ريال بيتيس يفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

إنتر ميلان ينفرد بصدارة الدورى الإيطالى بفوزه على لاتسيو 3-1

أيام زمان

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر