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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: تشكيل 3 فرق وزارية لمعالجة المشكلات المعيشية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:11 ص
فريق عمل وزاري سوداني
فريق عمل وزاري سوداني
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قرر فريق عمل وزاري سوداني خاص بتقديم معالجات عاجلة للمشكلات المعيشية، تشكيل 3 فرق وزارية للعمل على هذا الملف.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقده الفريق الموسع، برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وبمشاركة وزارات القطاع الاقتصادي، والبنك المركزي، وممثلي القوات النظامية.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار -في تصريح صحفي- إن الفريق الأول يتكون من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، للوصول لاتفاق مع شركات القمح بغرض توفير الدقيق، فيما يتكون الفريق الثاني من وزارتي الطاقة، والحكم الاتحادي، والأجهزة النظامية، لمتابعة توزيع الوقود من المستودعات وصولا إلى الولايات، ومن مهام هذا الفريق اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الالتزام بتوزيع الوقود وتوفيره، فيما يضم الفريق الثالث وزارات الحكم الاتحادي، والتجارة والتموين، والصناعة، كغرفة مركزية لمتابعة توزيع القمح.

وفيما يخص مشكلة الوقود، التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مبالغ مالية لتوفير وقود للكهرباء، بجانب توفير مبالغ مالية لإدخال الخط البحري الناقل للكهرباء لحل مشكلة الكهرباء في شهر رمضان الكريم وموسم الصيف.

وأوضحت وزيرة الحكم الاتحادي أن الإجراءات التي تمت هدفها حل المشكلات المعيشية المتعلقة بالخبز والوقود والغاز والكهرباء، مشيرة إلى تواصل الجهود في هذه اللجان إلى أن تستقر الأوضاع في العاصمة الخرطوم والولايات.

وأضافت أنه في حالة عدم الاستجابة لكل الاجراءات التي سيتم اتخاذها من الجهات المختلفة العاملة في مجال توفير القمح والوقود والغاز، ستُتخذ إجراءات من قبل الأجهزة المعنية لمعاقبة المتقاعسين في أداء واجبهم في توفير هذه السلع.

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