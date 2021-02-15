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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

19 ألف مدرس يشكون تأخر الترقية بالغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:21 ص
محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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سادت حالة من السخط والغضب بين 19 ألف معلم بالغربية؛ لتأخر موافقة الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم على ترقيتهم.

وأكد عبد الفتاح عوكل، مدرس، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اعتمد القرار الوزارى رقم 225 والمتضمن تسكين ومنح بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من المحافظات اعتمدت قرار الوزير إلا محافظة الغربية.

وكشف "عوكل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم أعلنتا أن الدكتور طارق رحمى اعتمد القرار الصادر من وزير التربية والتعليم والمتضمن ترقية 29120 مدرسًا اعتبارا من 1 يناير 2021 على أن يمنح للمدرسين بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة ترقية اعتبارا من أول الشهر التالى، ولكن لم يتم حتى الآن.

وكشف مصدر بديوان عام محافظة الغربية أنه يتم دراسة ذلك الأمر وسيتم إصدار قرار بالصرف خلال الأيام القادمة.

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