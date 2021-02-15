فولهام يفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق فولهام انتصارا ثمينا على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب جوديسون بارك في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدفي فولهام اللاعب جوش ماجا في الدقيقتين 48 و65.الفوز هو الثالث هذا الموسم لفريق فولهام ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز ال(18)، بينما تعرض ايفرتون للهزيمة السابعة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع، ولديه لقاءين مؤجلين في الدوري.ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.