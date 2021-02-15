كردون أمنى بمحيط عقار روض الفرج المنهار وإخلاء العقارات المجاروة

كردون أمنى بمحيط عقار روض الفرج المنهار وإخلاء العقارات المجاروة
الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:21 ص
هدير مصطفيطباعة
فرض رجال أمن القاهرة كردون أمني بمحيط عقار روض الفرج المنهار، وأخلى رجال الأمن عددًا من العقارات المجاروة خشية وجود أي أخطار على قاطنيها، فيما تكافح فرق الانقاذ لانتشال مفقود رابع من تحت الأنقاض.
وانتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثث 3 أشخاص من أسفل عقار روض الفرج المنهار، ويكشف جهودهم للبحث عن مفقود رابع.
تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، وتم استخراج ٣ جثث من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وجارى البحث عن مفقود رابع.
وانتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثث 3 أشخاص من أسفل عقار روض الفرج المنهار، ويكشف جهودهم للبحث عن مفقود رابع.
تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، وتم استخراج ٣ جثث من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وجارى البحث عن مفقود رابع.