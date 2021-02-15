كردون أمنى بمحيط عقار روض الفرج المنهار وإخلاء العقارات المجاروة

فرض رجال أمن القاهرة كردون أمني بمحيط عقار روض الفرج المنهار، وأخلى رجال الأمن عددًا من العقارات المجاروة خشية وجود أي أخطار على قاطنيها، فيما تكافح فرق الانقاذ لانتشال مفقود رابع من تحت الأنقاض.وانتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثث 3 أشخاص من أسفل عقار روض الفرج المنهار، ويكشف جهودهم للبحث عن مفقود رابع.تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، وتم استخراج ٣ جثث من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وجارى البحث عن مفقود رابع.