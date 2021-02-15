ملعب الأهلى بالسلام يستضيف مواجهة الواداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، توصله لاتفاق على استضافة لقاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ملعب الأهلي بالسلام في القاهرة.ولم يتمكن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي من السفر للمغرب لخوض لقاء الوداد بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، بسبب فرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.وأعرب نادي الوداد -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن شكره لوزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري بعد قبول استضافة المباراة المقررة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وتقدم الوداد أيضا بالشكر لرئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع على الجهود التي قام بها ووصوله إلى حل رغم ضيق الوقت.ومن المنتظر أن يُقام اللقاء في الفترة من 16 فبراير إلى 19 من الشهر ذاته، بعد أن تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد لنهائي له.ويحتل فريق حوريا كوناكري الغيني صدارة المجموعة بثلاث نقاط، بعد فوزه على بترواتليتكو الأنجولي بهدفين نظيفين بالجولة الأولى.