رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ملعب الأهلى بالسلام يستضيف مواجهة الواداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:17 ص
ملعب الأهلى بالسلام
ملعب الأهلى بالسلام
أ ش أ
طباعة
أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، توصله لاتفاق على استضافة لقاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ملعب الأهلي بالسلام في القاهرة.

ولم يتمكن فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي من السفر للمغرب لخوض لقاء الوداد بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، بسبب فرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.

وأعرب نادي الوداد -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن شكره لوزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري بعد قبول استضافة المباراة المقررة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الوداد أيضا بالشكر لرئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع على الجهود التي قام بها ووصوله إلى حل رغم ضيق الوقت.

ومن المنتظر أن يُقام اللقاء في الفترة من 16 فبراير إلى 19 من الشهر ذاته، بعد أن تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد لنهائي له.

ويحتل فريق حوريا كوناكري الغيني صدارة المجموعة بثلاث نقاط، بعد فوزه على بترواتليتكو الأنجولي بهدفين نظيفين بالجولة الأولى.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تطالب أولياء الأمور بالهدوء: قرارات اليوم ستكون مرضية للجميع

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

وزير الري يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر المائي

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

ملعب الأهلى بالسلام يستضيف مواجهة الواداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى

منتخب مصر لكرة السلة يفوز على رواندا وديا بنتيجة 84ـ49

الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر

الأربعاء.. آية أشرف تناقش «الفخ» بالنيل الثقافية

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة الجيزة