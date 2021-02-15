منتخب مصر لكرة السلة يفوز على رواندا وديا بنتيجة 84ـ49

حقق منتخب مصر لكرة السلة، بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 84-49، في المباراة الودية التي جمعتهما في تونس، استعدادا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.وسيطر الفراعنة على مجريات المباراة منذ البداية، حيث تفوق المنتخب المصري بنتيجة 25-7 في الفترة الأولى، وفي الفترة الثانية بنتيجة 38-22.ويلعب منتخب مصر مباريات الإياب في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021 في تونس من 17 إلى 21 فبراير الجاري، وتضم مجموعة مصر كلا من منتخبات أوغندا والمغرب وكاب فيردي.وتتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها في مباريات الذهاب التي أقيمت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.وتضم قائمة المنتخب كلا من: هيثم كمال، علي محمد، محمد طه ميدو، أحمد أبو العلا "بيبو"، يوسف شوشة (الاتحاد السكندري)، إيهاب أمين، حاتم البحيري (الأهلي)، أنس أسامة، مصطفى كيجو (الزمالك)، إبراهيم هشام (طلائع الجيش)، يوسف شحاتة (سبورتنج)، وليد عبد الجواد (الجزيرة)، مروان سرحان، وعمر عزب (سموحة).