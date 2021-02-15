أمن القاهرة: استخراج 4 جثث فى انهيار منزل روض الفرج
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:14 ص
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني، بمديرية امن القاهرة، أن رجال الحماية المدنية يواصلون التنقيب ورفع حطام منزل انهار بمنطقة روض الفرج لاستخراج باقي الضحايا.
انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثث 4 أشخاص من اسفل عقار روض الفرج المنهار.
تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، وتم استخراج 3 جثث من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وجاري البحث عن مفقود رابع.
انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثث 4 أشخاص من اسفل عقار روض الفرج المنهار.
تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، وتم استخراج 3 جثث من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وجاري البحث عن مفقود رابع.