أمن القاهرة: استخراج 4 جثث فى انهيار منزل روض الفرج

كشف مصدر أمني، بمديرية امن القاهرة، أن رجال الحماية المدنية يواصلون التنقيب ورفع حطام منزل انهار بمنطقة روض الفرج لاستخراج باقي الضحايا.انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثث 4 أشخاص من اسفل عقار روض الفرج المنهار.تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بانهيار جزئي لعقار بحاره متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض على الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ، وتم استخراج 3 جثث من أسفل الأنقاض العقار المنهار المكون من طابقين وأرضي، وتم تحرير محضر وجارٍ نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم وجاري البحث عن مفقود رابع.