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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مريم هرموش: الحب هو الوحيد الذى يملك القدرة على التغيير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:11 ص
مريم هرموش
مريم هرموش
نضال ممدوح
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قالت الكاتب اللبنانية،مريم هرموش، إن معظم ما نقرأه ونراه من قصص رومانسية من حولنا، هي ما أطلق علية مجرد «حالة حب» سريعًا ما تتحول إلى هيكل هزيل من الذكريات، وليس «الحب» بمعناه المطلق الذي أنا معنية به كثيرًا في أعمالي، والذي عبرت عنه من خلال روايتي «أكبرمن العشق» و«شيء مني».

وأضافت: «مخطئ من لم يعرف الفرق بين الرغبة ولذة العشق؛ فالأولى تنتهي لحظة الفراغ منها، أما العشق، فهو لا يفرغ منك حتى بعد أن يُشبع كل حواسك؛ لأنه لا يهدف من خلال ذاته إلا لمحو ذاتك، لتُبعثا معًا من جديد في قلب واحد يحيا بجسدين».

وتابعت: «هناك حب يسكنك، وآخر تشعر أنك تنصهر داخله؛ لتتحولا إلى كتلة واحدة لا تستطيع أن تفرق بعدها بين روحك وروحه، وذلك هو الحب الذي قلما تخص به الحياة أحدًا، قد يكون رأفة بنا لعدم قدرتنا على تحمله؛ لأنه بالرغم من سحر متعته يؤلم، فهو لا يقبل بأنصاف الحلول في أي شي، وكما يمنح من روحة يأخذ من روحك، فإما الحب كل الحب أو لا شيء سوى الألم».

واستطردت: «ولا أقول هنا بأن الحب قد أندثر تحت أنقاض الماديات ووحشية العالم من حولنا، ولكن مفهومنا الخاطىء للحب هو ما يحتاج منا إلى وقفة وإعادة النظر؛ فما أحوجنا إليه في هذه الحياة التي لم يبقى لنا فيها ليعيننا على قسوتها سوى دفء المشاعر، التي أخاف أن تدخل هي أيضًا إلى عالم تكنولوجيا "المشاعر الذكية"، أو تصبح"مميكنة"».

وأوضحت أن الحب هو الشيء الوحيد الذي يملك القدرة على التغيير، وهو موجود بداخل كل منا، ولكنه يحتاج إلى البحث والتنقيب في داخل أعماقنا حتى نعيد اكتشاف أنفسنا من خلاله.

واختم بكلمات جبران خليل: «الحب لا يعطي إلا ذاته، ولا يأخذ إلا من ذاته، والحب لا يملك، ولا يملكه أحد؛ فالحب حسبه أنه الحب، ولا تظنن أنك قادر على توجيه مسرى الحب؛ فإنما الحب يقودك إن وجدك خليقًا به».

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