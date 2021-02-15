انتشال 3 جثث وإنقاذ شخصين إثر انهيار عقار بروض الفرج
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:23 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ شخصين في انهيار عقار بمنطقة روض الفرج، وجرى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.
وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين تحت الأنقاض.
وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بانهيار عقار مكون من ٣ طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ شخصين وانتشال 3 جثث ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين تحت الأنقاض.
وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين تحت الأنقاض.
وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بانهيار عقار مكون من ٣ طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ شخصين وانتشال 3 جثث ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين تحت الأنقاض.