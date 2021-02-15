ضبط 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة طلاب بالتجمع
الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:44 ص
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 4 متهمين، انتحلوا صفة أفراد شرطة، وسرقوا مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.
وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة بسرقتهم والتعدى عليهم من أشخاص، وبتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. أ"، 23 سنة مشرف أمن، و"م. ع. م"، 38 سنة مشرف أمن، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة سائق.
وبمواجه المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن السيارة ملك المتهم الأخير، وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بالكمبوند إلى السكن الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك سيارة ميكروباص، وضبط المتهمين والمضبوطات، وجارٍ اتخاذ كافة التدابير القانونية.
وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة بسرقتهم والتعدى عليهم من أشخاص، وبتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. أ"، 23 سنة مشرف أمن، و"م. ع. م"، 38 سنة مشرف أمن، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة سائق.
وبمواجه المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن السيارة ملك المتهم الأخير، وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بالكمبوند إلى السكن الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك سيارة ميكروباص، وضبط المتهمين والمضبوطات، وجارٍ اتخاذ كافة التدابير القانونية.