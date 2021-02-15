ضبط 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة طلاب بالتجمع

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على 4 متهمين، انتحلوا صفة أفراد شرطة، وسرقوا مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة بسرقتهم والتعدى عليهم من أشخاص، وبتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. أ"، 23 سنة مشرف أمن، و"م. ع. م"، 38 سنة مشرف أمن، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة سائق.وبمواجه المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن السيارة ملك المتهم الأخير، وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بالكمبوند إلى السكن الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك سيارة ميكروباص، وضبط المتهمين والمضبوطات، وجارٍ اتخاذ كافة التدابير القانونية.