اليوم.. البابا تواضروس يدشن كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، صلاة تدشين كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية.يأتي ذلك خلال زيارة البابا تواضروس الثاني، الرعوية إلى الإسكندرية والتي بدأها أمس الأحد.وتعد هذه الزيارة الثانية للبابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية خلال عام 2021، حيث ترأس في يناير الماضي صلوات عيد الغطاس المجيد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.