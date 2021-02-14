مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بالبحيرة

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به أمام منزلة بقرية زاوية حمور التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، من مستشفى الدلنجات العام يفيد بوصول "مراد محمد عبد الغني السقا"، 3 سنوات مقيم بعزبة الدمرداش التابعة لقرية زاوية حمور.بالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزلة صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة.تم عمل المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثة.