محاضرات ومناقشات كتب بثقافة الجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نشرت الصفحة الرسمية فيديو بعنوان «حقيقة تفشي فيروس نيباه في الصين» قدمته دكتورة نهى محمود مدرس الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة بني سويف، التي أوضحت حقيقة الأخبار المتداولة حول انتشاره ومدى خطورته، بالإضافة إلى مقال بعنوان «كليوباترا ملكة مصر»، تناول طرحًا تاريخيًا لتلك المرأة التي جمعت بين الجمال والذكاء والجاذبية، إلى جانب فيديو لتعليم كيفية تنفيذ مهرج بورق الكانسون قدمه قصر ثقافة 6 أكتوبر، وكذلك فيديو لورشة حكي لقصة «الملك المغرور»، قدمته مكتبة كفر حكيم الثقافية.وعقد قصر ثقافة المتانيا حوارًا ثقافيا بعنوان «الأمن والاستقرار وبناء مستقبل الوطن»، تضمن الحديث عن أهمية قدرة الدولة في الحفاظ على أمنها وحماية مكتسباتها الحضارية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وكذلك الاستقرار الذي ينتج عن إحلال الأمن في المجتمع، ودور تطبيق القوانين وفرض النظام في المجتمع.بينما ناقشت مكتبة الناصرية قصة «شاهدة الاثبات» تأليف مصطفى عابدى، وناقش مركز طفل المنيرة الغربية كتاب بعنوان «فلورانس نايتنجل.. المرأة ذات المصباح» تأليف دكتور علي عبد المنعم، كما عقد بيت ثقافة أوسيم حوار نقاشي حول «دور الثقافة في تعديل سلوك الفرد والمجتمع»، بينما أقام قصر ثقافة العياط ورشة حكي من كتاب «حرف النون يبتسم» تأليف عبد الحافظ ناصف، الذي يحتوي على مجموعة قصص للأطفال، ترسخ الكثير من المعاني الإنسانية التي تعزز مكارم الإخلاق.وناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب «رحلات جليڤر» تأليف صوفي عبد الله، فيما عقدت مكتبة الشيخ زايد ورشة تطريز عل الخيش، بينما نفذت مكتبة الطلبة ورشة اشغال يدوية «كروشيه»، كما أقام مركز أحمد عرابي عرض عرائس بعنوان «مسرحية الفار فرفور» الذي يهدف إلى الدعوة والرضا بقضاء الله وقدره.