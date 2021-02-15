انتحار فتاة بـ«جنش» مروحة بسبب فسخ خطوبتها بالقليوبية

شهدت منطقة المنشية، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة انتحار بشعة، حيث تخلصت فتاة من حياتها بشنق نفسها بـ"جنش" مروحة سقف مسكنها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، لمباشرة التحقيقات.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بقيام فتاة تبلغ من العمر 19 عاما بشنق نفسها بمروحة مسكنها الكائن دائرة المركز.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفية قامت بشنق نفسها لفسخ خطوبتها بعد سنوات من الارتباط، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.