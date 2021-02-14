التراث يتوسط بين الثقافة والهوية بقصر ثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التراث يتوسط بين الثقافة والهوية".وأوضح سيد صدقى، الباحث بالقصر، مفاهيم كل من "الثقافة، التراث، الهوية" وأشكال التراث وأنواعه، وتوضيح كيف يتوسط التراث بين الثقافة والهوية.بجانب ذلك أعد القصر مناقشة كتاب "بلاغة السرد" للدكتور محمد عبد المطلب وناقشه الدكتور النوبى عبد الراضى، كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التواصل الفعال"، وأوضح سعيد أحمد مغازى تعريف وأنواع التواصل الفعال ومكونات عملية التواصل وعناصر وأهمية التواصل ومعوقات التواصل الفعال، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني"، وأوضح حسن عبد الباري ماذا يعني عنوان المحاضرة وبدايته بالشباب، وذلك لأنهم عصب الأمة ومستقبلها، وأن كثير من الشباب يجهل التاريخ الوطني.وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أسرتي والتكنولوجيا" وتحدثت كريمة تهامي عن مزايا وعيوب التكنولوجيا، ودور التكنولوجيا في مواكبة التطور وأثرها علي العلاقات الإجتماعية داخل الأسرة.بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مفهوم الإعاقة بين ثقافة الفرد والمجتمع"، حيث أوضحت نوال عبد النعيم، مدير جمعية روضة الحبيب لذوي الاحتياجات، ما هو مفهوم الإعاقة وأنواعها "إعاقة سمعية، بصرية، ذهنية، جسمانية، حركية".وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية بنادي أدب الطود استضاف فيها نخبة من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشعر، وحضر الأمسية الدكتور عبود مصطفى مدير دار الفاروق للاستثمارات الثقافية بالقاهرة، وتحدث عن عدة موضوعات أهمها "معايير النجاح في الأعمال التي تنشر، المسرح أبو الفنون، الكتاب الإلكتروني، النشر الورقي، النشر الرقمي"، كما تضمنت الأمسية إلقاء شعري لأدباء النادي عبد الغفور عبد الله ألقى قصيدة "لماذا"، ناجي القنسواني قصيدة "بلقيس السمراء"، وليد الضوي قصيدة "وطني"، ومواهب الأطفال أريج حجاج مرتضى قصيدة "بلا وطن"، محمد أحمد قصيدة "في حب الرسول عليه الصلاة والسلام"، بالإضافة إلى إقامة القصر مناقشة كتاب "الحرافيش" للأديب الكبير نجيب محفوظ ناقشته عطيات عبد الحميد.وعقد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر مصطفى خالد وألقى قصيدة "صوت صفير البلبل"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى أمسية شعرية للشاعر على حسان خضرى وألقى قصيدة "تحيروا"، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "بلغ أميمة"، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى عن أبو العلا المعرى سردها نصر بدرى، ونظم قصر ثقافة حسن فتحى مناقشة كتاب بعنوان "كيف تتحكم فى شعورك وإحساسك" تأليف د. إبراهيم الفقى ناقشته سلوى جودة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بمناسبة اليوم العالمي للكتاب تدريب حجاج أحمد على وغناء الموهبة فاطمة أغنية "فى الكتب قرينا".