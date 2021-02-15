السودان يشكل لجنة تقصى حقائق حول الأحداث الأمنية فى الفاشر

أعلنت السلطات ‏السودانية، الأحد عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية في الفاشر ‎بولاية دارفور.وأصدر والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية التي شهدتها الولاية مؤخرًا، َوالتي نتج عنها حرق ونهب عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وجاءت اللجنة برئاسة مدير الإدارة القانونية بالولاية، وينوب عنه نائب مدير شرطة الولاية، وعضوية كل من سكرتير الوالي لشئون المحليات، وممثلين للفرقة السادسة مشاة، وجهاز المخابرات العامة، والدعم السريع، وديوان الحكم المحلي.ونص القرار على أن تختص اللجنة بالتقصي حول أسباب التخريب التي حدثت بحاضرة الولاية مؤخرًا، وكيف تعاملت معها أجهزة حكومة الولاية المدنية والعسكرية، وحدد القرار مدة ثلاثة أسابيع للجنة للفراغ من أعمالها ورفع تقريرها للوالي.