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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثورة التكنولوجية وتأثيرها على الصحافة الورقية» بقصور الثقافة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:42 م
الثورة التكنولوجية
الثورة التكنولوجية وتأثيرها على الصحافة الورقي
ايهاب مصطفى
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افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات ثاني ورش الحزمة التدريبية للمجموعة الثالثة المعنية "بالمواقع الالكترونية" حول "الصحافة الإلكترونية".

وتكمن أهمية هذه الورشة في أن خطواتنا في عالمنا العربي لا تزال وئيدة، فيما يخص التعامل مع الثورة التكنولوجية الحديثة لغلبة الهواية على الاحتراف، مما ساهم بدوره لجعلها بمثابة الآلية التي ستساعد على وضع النقاط على الحروف من أجل تحديد المساحات الفاصلة التي تقع بين مواقع الهواة والمحترفين وبين تلك المعنية بالصحافة والآخرى التي لا ترقى الي مستوى العمل في بلاط صاحبة الجلالة، الأمر الذي جعل العاملين في مجال الصحافة والإعلام يستيقظون من غفوتهم ويسرعون بالالتحاق بعجلة التنمية والتطور في عصر تفجرت فيه المعلومات.

تضيف الدكتورة سهير عثمان، أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن الصحافة الإلكترونية ظاهرة واسعة الانتشار في مجتمعاتنا العربية، وانتشارها الواسع بين الصحفيين، لكنها تفتقد غياب دراسات علمية تبحث في استخداماتها وانعكاساتها على الصحافة الورقية.
«الثورة التكنولوجية وتأثيرها على الصحافة الورقية» بقصور الثقافة
«الثورة التكنولوجية وتأثيرها على الصحافة الورقية» بقصور الثقافة
«الثورة التكنولوجية وتأثيرها على الصحافة الورقية» بقصور الثقافة
«الثورة التكنولوجية وتأثيرها على الصحافة الورقية» بقصور الثقافة

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