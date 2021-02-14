«المسيح بين الإنجيل والقرآن».. مشروع ثقافي تنويري برعاية «الوطنية للصحافة»

بدأت الهيئة الوطنية للصحافة باكورة مشروعها الذي تستعد لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، وهو عبارة عن إعادة طبع كل الكتب التي تم إصدارها في المؤسسات القومية الصحفية، والتي تنتمى إلى نوعية الكتب الثقافية ذات البعد الفكري التنويري والتي تلعب دورا مهما في المشاركات بين ساير الأديان والبشر، وتقوم بدور في بناء الوعى والمعرفة.بداية هذا المشروع جاءت بكتاب "المسيح بين الإنجيل والقران" للشيخ محمود البرشومي من علماء الأزهر وهو تجميع لمقالات نشرت في مجلة روز اليوسف خلال عام١٩٧٥ ورسم غلافه الرسام الكبير هبة عنايت وتم طبعه مرتين ونفذ، لكن مع إعادة إصدار الطبعة الثالثة تم السعي نحو أن تقدم تلك الطبعة ممهورة بتقديم هو ختم جايز للأزهر الشريف وتصديقا لما كتبه أحد علماءه منذ ٤٥ عاما ليصير تأكيدًا على الاتجاه التنويري الفكري المتجدد والمستمر لتلك المؤسسة العريقة.وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة والتي تبنت المشروع: "كنت أود أن تصدر هذه الطبعة في عيد الميلاد المجيد كهدية تجمع مسلمي ومسيحي مصر على أرضية مشتركة عمادها سيدنا عيسي المسيح بن مريم ولكن تأخر لأسباب القراءة الدقيقة لمجمع البحوث الإسلامية الذي كلفه فضيلة الإمام الطيب بكتابة مقدمة جديدة وحديثه للطبعة الثالثة في الألفية الثالثة ليكون المجمع معبر عن راي علماء الأزهر ككل ومصدقا على خطه التنويري والفكري المتجدد والتقارب بين الأديان وكل القضايا الفكرية الشائكة".وأضافت: "عندما تم عرض الموضوع على فضيلة الإمام الأكبر كلف على الفور مجمع البحوث ببحث الأمر وكتابة المقدمة، أعقبها إرسالها إلي في خطاب موجه لشخصي كصاحبة الفكرة صادر من أمين عام مجمع البحوث الإسلامية مضمونه الترحيب البالغ بطلبي كتابة تصدير لكتاب المسيح بين الإنجيل والقران للشيخ محمود البرشومى، وبالفعل أتت المقدمة بكلمات غاية فى الأهمية والاستنارة تخاطب الجميع مسيحين ومسلمين".وأكدت فاطمة أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاهتمام بكل الكتب الفكرية المهمة سياسية وتاريخية ودينية التي تغذي العقل والوعى وتنمى الشعور الإنساني وتعمقه، حيث سيتم الاتجاه لكبار الكتاب والعلماء من كل الأديان، لأجل كتابة مقدمات تربط فكر أمهات تلك الكتب، التي تثري حياتنا ومفاهيمنا وكل ما يعظم من شاننا، واختمت حديتها بأمنياتها أن ينال ذلك المشروع إعجاب القراء والمواطنين بما يساهم في إثراء المجتمع ثقافيا وأدبيا.