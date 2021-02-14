قدم قصر ثقافة الطفل بدمياط إحدى كلاسيكيات ديزني الشهيرة مسرحية "الجميلة والوحش" على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة وذلك ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، ويستمر العرض حتى 19 فبراير.العرض من إخراج وتصميم استعراضات كريم خليل، وتأليف عبده الحسيني، بطولة حسن النجار، وفاء البياع، جهاد رشوان، خالد عماد، يوسف مختار، خالد الشاذلي، نور الدين الحجري، محمد والي، جنا الجمل، تسنيم عبد الله، رويدا إيهاب، نور رزق، ومن وراء الكواليس مصمم الوحش خلود ابو العينين وملابس وماكياج أسماء الخضري، والديكور لعبده عرابي، أشعار علاء زيدان وتنفيذ الموسيقى ميرنا رزق والتوزيع لرنيم يوسف.وتعتبر القصة من القصص الشهيرة غير الواقعية والأقرب للخيال، تتصاعد الأحداث لتبرهن عن أن الخير لا يطرح إلا خيرًا والشر لا يحصد إلا شرًا، من خلال بطلة القصة "بل" ذات الجمال العظيم والأحلام الوردية.كانت أحداث القصة من زمن بعيد، أما "بل" كانت تحلم بفارس له من الود والوفاء والخير نصيب تأثرا بوالدها، ولكن جاء يوم ما سافر فيه الأب مع طلب لكل ابنة إلا "بل" كانت شغوفة بالورد فما كانت تريد إلا وردة واحدة، تتوالى الأحداث بشكل غريب ويصل الأب لحديقة الأمير الوحش المتحول بسبب لعنة قديمة من ساحرة هو وكل خدام القصر بسبب غروره، وتتوالى الأحداث.