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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة طنطا: تطوير وسائل تخزين الطاقة دعمًا لرؤية مصر 2030

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:37 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، توفير الأجهزة والمعدات الأزمة لاختبار وتطوير وسائل تخزين الطاقة الكهربية والحرارية بمعمل أبحاث "تخزين الطاقة" الجارى إنشاؤه بكلية الهندسة، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية (أونلاين) التي ألقاه اليوم ضمن فعاليات ورشة العمل التى أقيمت تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، للتعريف بمعمل أبحاث تخزين الطاقة، بمشاركة الفريق البحثى ونخبة من الأساتذة من الجامعات المصرية.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن الفريق البحثى قدم خطة لاعتماد المعمل، بهدف تقديم خدمات للباحثين بكل الجامعات المصرية، وكذلك شركات الكهرباء والطاقة الحكومية والخاصة، بما يدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

أضاف أن فعاليات ورشة العمل تضمنت في يومها الأول عرض للباحث الرئيسي للمشروع الدكتور صالح شلبى، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، للتعريف بالمعمل واهمية القياسات والاختبارات التى سيقدمها في تطوير وسائل تخزين الطاقة سواء الكهربية أو الحرارية، كما تضمنت محاضرة للدكتورة ريهام شوقى المدرس بكلية التجارة حول استراتيجية تسويق الخدمات التى يقدمها المعمل، وأكدت على أهمية إنشاء موقع إلكتروني للمعمل.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة عن الطاقة الشمسية ووسائل التخزين الحرارى المختلفة للدكتور سويلم شرشير، الأستاذ المساعد بهندسة كفر الشيخ.

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