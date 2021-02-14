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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء في «ثقافة الأقصر»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:37 م
«ثقافة الأقصر
«ثقافة الأقصر
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء".

وأوضح العادلي حسان محمد مفهوم الحوار الثقافي وأدب الحوار وعوامل نجاح الحوار، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة خط عربي أونلاين نفذها حسن رفاعي وتحدث عن مفهوم الخط العربي وقام بكتابة حروف عربية منها حرف الباء وإذا كان وحده كيف يكتب وإذا كان بعده حرف كيف يكتب.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المسرح فنون" وتحدث المخرج المسرحى السينمائى أحمد يوسف الجمل عن أن المسرح أبو الفنون، فهو من أهم دراما فى المجتمع ومن أهم الفنون لأنه سريع الإنتشار وهو أقرب للمشاهد لأنه متوفر فيه كل عناصر الدراما، وأنه يبدأ بالنص المسرحى الجيد وعناصر المسرحية الحركة والتمثيل والأشعار الخاصة بالعرض والموسيقى والتلحين والموزع والديكور والإخراج ويكتمل العمل بالجمهور، كما أن العمل يختلف بالمسرح عن السينما من حيث التمثيل والممثل.

إلى بجانب ذلك، عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تشخيص الإعاقة العقلية" وتحدثت شيماء شوقي أخصائية التربية الخاصة عن أهداف التشخيص والأبعاد الأساسيّة في التشخيص.

كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الوعي التربوي وتقويم السلوك لدي الطفل" وتحدث ضياء الدين أحمد محمد منسق عام من بيت العائلة المصرية بالأقصر والأمين العام لمنظمة الأزهر الشريف عن رعاية الطفل والاهتمام به لتقويم سلوكة، وعن اختلاف البيئة وتأثيرها على القيم الإيجابية للطفل والشخصية، وأن الترابط الأسري يخلق شخصية سوية للطفل متعاونة ومتحابة، كما تحدث عن ممارسة الهوايات وأهميتها للطفل سواء ولد أو بنت، وأن العبء الأكبر علي المرأة في تقويم سلوك الطفل سواء زوجة أو أخت وأن والأم هي الركيزة الأولي لخلق جيل مفيد في المجتمع، وذلك بجمعية أولي العزم لتنمية البيئة والأسرة بالمنشاة العماري بنجع دياب.

في سياق متصل، قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الثقة بالنفس" وأوضح على حسان أن الثقة بالنفس عنصر داخلي في تكوين الإنسان، وخير من يمد الشخص بالثقة في النفس هو ذاته، وبدون الثقة في النفس لا يستطيع الشخص إنجاز أي شيء في الحياة، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن القراءة نفذتها أميرة حمودة، بينما أعد بيت ثقافة الأقالتة مجلة حائط تنفيذ فاطمة عبدالكريم مستخدمة ورق الفوم والصمغ والمقص.

وقدم قصر ثقافة الطود ورشة عن التمثيل المسرحي نفذتها فرقة الطود المسرحيّة "أدهم جابر زكي، محمد علواني عبد العزيز، مصطفى محمود عباس".
الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء في «ثقافة الأقصر»
الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء في «ثقافة الأقصر»
الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء في «ثقافة الأقصر»
الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء في «ثقافة الأقصر»

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